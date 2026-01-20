El TAS rechaza tener jurisdicción para resolver el recurso de la Federación Española sobre la oficialidad de la selección vasca de pelota
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha declinado tener jurisdicción para revisar y resolver la apelación presentada por la Federación Española de Pelota (FEP) contra la modificación de Estatutos de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) que admitió como miembro a la Federación de Euskadi (FPVE).
En un comunicado, el tribunal ha explicado que los estatutos de la FIPV no prevén la jurisdicción del TAS para conocer una apelación presentada por una federación nacional en contra de los acuerdos adoptados por la Internacional de Pelota Vasca.
"Los estatutos de la FIVP no contienen una cláusula arbitral que permita impugnar ante el TAS las decisiones acordadas por su asamblea general", señala.
El TAS recuerda que la Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional, celebrada el 28 de diciembre de 2024, aprobó una propuesta de modificación de sus Estatutos y la incorporación de la Federación de Euskadi como miembro. Desde dicha fecha, Euskadi participa en las competiciones de pelota vasca a nivel internacional.
Posteriormente, la Federación Española presentó una apelación ante el TAS, junto con la Federación de Cuba (FCPV), en contra de la FIPV y la FPVE por los acuerdos asamblearios, que alegaba que las decisiones adoptadas por la FIPV podían ser apeladas ante el TAS, invocando el Artículo 65 de los estatutos de la FIPV. La FCPV retiró su apelación en noviembre de 2025.
En su comunicado, el TAS señala que su formación arbitral "no puede entrar al análisis del fondo de la controversia sin establecer previamente si el TAS tiene jurisdicción para resolver una apelación", y que, tras el intercambio de escritos y la audiencia celebrada virtualmente el 11 de septiembre de 2025, "la formación arbitral decidió, por mayoría, que los estatutos de la FIPV no prevén la jurisdicción del TAS para conocer una apelación presentada por una federación nacional en contra de los acuerdos adoptados por la FIVP".
"En consecuencia, la decisión de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV) de incorporar a la Federación de Pelota de Euskadi (FPVE) como miembro de la FIPV no ha podido ser revisada por el tribunal", ha subrayado.
Desde la incorporación de la Federación de Euskadi a la Federación Internacional, la selección de Euskadi compite de manera oficial, a nivel internacional. En 2025, tomó parte, en junio, en la Liga de Naciones que tuvo lugar en Gernika-Lumo, mientras que, en noviembre, compitió en la Liga de Naciones disputada en Bilbao y Barakaldo.
El próximo gran objetivo de la selección de Euskadi, así las cosas, es el Campeonato del Mundo de pelota que se desarrollará en octubre, del 9 al 18, en Venado Tuerto (Argentina).
