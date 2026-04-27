Lehia estu-estua B multzoan, Buruz Burukoaren final-laurdenetako ligaxkan
Azken jardunaldia gelditzen denean, Javi Zabala da lehenengo postuan, baina multzoko lau pilotariek, alegia, Zabalak, Iker Larrazabalek, Iñaki Artolak eta Jon Ander Peñak, finalerdietarako sailkatzea eskuratzeko aukera dute.
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Zabalak gogotik borrokatu behar izan du Larrazabal menderatzeko (22-17)
Bilboko Deportivon jokatutako partidan, Javier Zabalak lan handia egin behar izan du Iker Larrazabal mendean hartzeko (22-17). Garaipen horri esker, errioxarra Buruz Buruko finalerdietako ligaxkako B multzoko lider jarri da, bi garaipenekin. Azken jardunaldian, beraz, Zabalak Artolaren aurka jokatuko du; Larrazabalek, berriz, Peña II.aren aurka ariko da.
Artolak markagailua irauli eta Peña mendean hartu du (22-19)
Iñaki Artola larri ibili bada ere, partida irauli eta Jon Ander Peña garaitu du Buruz Buruko final-laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldian (22-19). Garaipen horri esker, Artolak azken jardunaldian jokatuko du Zabalaren aurka; Peñak, berriz, oso zaila du aurrera egitea.
Laso nagusi izan da Jakaren aurka (8-22)
Unai Lasok erraz garaitu du Erik Jaka Ogetan jokatutako Buruz Buruko final-laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldian (8-22). Garaipen horri esker, bi aste barru Darioren aurka jokatuko du, eta finalerdietarako txartela izango dute jokoan.
Peña oso haserre: “Epaile batzuek ez dute merezi dauden tokian egotea"
Jon Ander peñaren adierazpenak Javi Zabalaren aurka galdu ostean (17-22). Partidan zehar, epaileek bi atxiki adierazi dizkiote: bata 10-10ekoan eta bestea 17-13koan.
Zabalak partida irauli eta garaipena eskuratu du (17-22)
Labriten jokatutako partidan Zabalak Peña menderatu du (17-22). Peñak bost tantoren faltan bosteko abantaila zuen arren, Zabalak ez dio handik aurrera tanto bakar bat ere egiten utzi; neurketa irauli eta puntua eskuratu du.
Dariok erakustaldia eman eta Altuna txapelduna birrindu egin du Gernikan (8-22)
Amezketarrak ezer gutxi egin ahal izan du errioxarraren jokoari aurre egiteko. Asko jokatu du Dariok; Altuna, berriz, galduta ibili da. Dariok urrats handia eman du finalerdietara sartzeko bidean.
Dariok sendo garaitu du Jaka (10-22)
Dario Gomezek 10-22 garaitu du Erik Jaka Buruz Buruko A multzoko partidan. Aspeko pilotariak hasieratik bideratu du partida, eta zailtasun nabarmenik gabe lortu du txapelketako lehen puntua.
Altunak Binakakoaren errebantxa hartu du Lasoren aurka (22-16)
Jokin Altunak 22-16 garaitu du Unai Laso Buruz Buruko A multzoko lehen partidan. Atzetik hasi arren, buelta eman dio markagailuari, garaipen sendoa lortzeko. Hala, amezketarrak Binakako finalaren errebantxa hartu du.