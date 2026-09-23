¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Puesta de largo del Ampo Ordizia con nuevo entrenador, Simone Ragusi, y diez caras nuevas
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ampo Ordiziaren aurkezpen ofiziala
El Ampo Ordizia se ha presentado para la nueva temporada que comienza este mismo domingo en el feudo del Liceo Francés. El italiano Simone Ragusi, que ha firmado para las dos próximas temporadas, dirigirá al equipo. La pasada campaña cayeron en los cuartos de final en la playoff de la liga, y este año la dificultad será aún mayor ya que la liga pasará a tener únicamente diez equipos.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Natxo González gana el premio Men’s Ride of the Year, por una ola que surfeó en Mullaghmore Head, en Irlanda
EN DIRECTO
Hace min.
Nadia Erostarbe se clasifica para la última fase del Championship Tour
EN DIRECTO
Hace min.
Beñat Fernández, campeón de la Red Bull Rookies Cup: “He sabido recomponerme, en la última carrera”
EN DIRECTO
Hace min.
Ariane Ochoa se adjudica la plata en el Saquarema Surf Festival
EN DIRECTO
Hace min.
Hundimiento total de Rahm, apeado en Wentworth con otra ronda nefasta que le deja último
EN DIRECTO
Hace min.
Zverev domina al estadounidense Shelton y logra su primer US Open
EN DIRECTO
Hace min.
Nahia Zudaire gana seis medallas e Iñigo Llopis tres, en el Campeonato de Europa de natación paralímpica
EN DIRECTO
Hace min.
Europa vence a Estados Unidos en la Copa Solheim con una actuación decisiva de Carlota Ciganda
EN DIRECTO
Hace min.
Rybakina destrona a Sabalenka en Nueva York
Cargar más