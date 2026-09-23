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Puesta de largo del Ampo Ordizia con nuevo entrenador, Simone Ragusi, y diez caras nuevas

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Ampo-Ordizia-aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación oficial del Ampo Ordizia. Foto: Ampo Ordizia
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ampo Ordiziaren aurkezpen ofiziala
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Última actualización

El Ampo Ordizia se ha presentado para la nueva temporada que comienza este mismo domingo en el feudo del Liceo Francés. El italiano Simone Ragusi, que ha firmado para las dos próximas temporadas, dirigirá al equipo. La pasada campaña cayeron en los cuartos de final en la playoff de la liga, y este año la dificultad será aún mayor ya que la liga pasará a tener únicamente diez equipos. 

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