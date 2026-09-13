Nahia Zudairek sei domina irabazi ditu, eta Iñigo Llopisek hiru, igeriketa paralinpikoko Europako txapelketan
Kocaelin (Turkia) jokatu duten txapelketan, Zudairek urrezko domina bat, zilarrezko lau eta brontzezko bat bereganatu ditu, eta Llopisek, urrezko bat eta zilarrezko bi.
Kocaelin (Turkia) irailaren 7a eta 12a bitartean jokatu duten igeriketa paralinpikoko Europako txapelketan, Nahia Zudaire eta Iñigo Llopis Basque Team taldeko igerilariek bederatzi domina lortu dituzte guztira: Nahiak sei eta Iñigok hiru. Hain zuzen, Zudairek urrezko domina bat, zilarrezko lau eta brontzezko bat bereganatu ditu, eta Llopisek, urrezko bat eta zilarrezko bi.
Nahia Zudairek eta Iñigo Llopisek, errelebo probetan, urrezko domina irabazi dute elkarrekin 34 puntuko estiloetako 4x100 metroko mistoan, eta zilarrezkoa 34 puntuko 4x100 estilo libreko erreleboan. Horrez gain, banakakoan, Zudairek zilarrezko domina erdietsi du estilo libreko 400 metrokoan, S8 kategorian, S8ko tximeleta estiloko 100 metrokoan eta S8ko estilo libreko 100 metrokoan, eta brontzezkoa bular estiloko 100 metrokoan.
Llopisek, errelebo probetan irabazitako dominak ez ezik, zilarrezkoa ere eskuratu du S8 mailako bizkar estiloko 100 metrokoan, eta Espainiako marka hautsi du proba horretan.
Basque Team taldeko Mikel Erdozain ere aritu da txapelketan, eta laugarren postu bat eta zortzigarren postu bat lortu ditu.
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