Rybakina nagusitu da AEBko Irekian, finalean Sabalenka menderatuta
Elena Rybakinak irabazi du AEBko Irekia, Aryna Sabalenka 6-4, 5-7 eta 6-2 mendean hartuta. Garaipen honekin, kazakhstandarrak bere hirugarren Grand Slama lortu du, eta munduko lehen postua.
Elena Rybakina kazakhstandarrak irabazi du AEBko Irekia, Aryna Sabalenka garaituta 2 ordu eta 21 minutuko finalean.
Rybakinak hobeto hasi du partida, eta Sabalenkaren hutsegiteez baliatu da lehen seta 6-4 irabazteko. Bielorrusiarrak bigarren txandan erreakzionatu du, eta 5-7ko emaitzarekin berdindu du partida.
Hirugarren setean, Rybakinak bi aldiz hautsi du Sabalenkaren sakea, eta 6-2 irabazi du azken seta.
Garaipen honekin, kazakhstandarrak bere hirugarren Grand Slama lortu du, Wimbledon (2022) eta Australiako Irekia (2026) irabazi ondoren, hamalaugarren titulu profesionala. Gainera, Rybakinak munduko rankingeko lehen postua eskuratu du, Sabalenkaren 99 asteko nagusitasunari amaiera emanez.
Sabalenkak, US Openeko azken bi urteetako txapeldunak, berriz, hiru titulurekin amaitu du denboraldia: Brisbane, Indian Wells eta Miami.
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