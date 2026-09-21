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Beñat Fernández, campeón de la Red Bull Rookies Cup: “He sabido recomponerme, en la última carrera”

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Beñat Fernandez
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beñat Fernandezek Red Bull Rookies Cup irabazi du: “Azken lasterketan, neure burua birmoldatu ahal izan dut”
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Última actualización

El de Andoain se ha hecho con el título en la última prueba, en Austria. Con esta victoria, en el próximo año va a competir en Moto3.

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