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Maialen Chourraut, hirugarrena K1eko sailkapen nagusian

Euskal palistak denboraldi bikaina egin du K1eko Munduko Kopan. 227 puntu lortu ditu eta hirugarren postuan kokatu da sailkapen nagusian.
Maialen Chourraut
Maialen Chourraut. Argazkia: RFEP
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Maialen Chourrautek hirugarren postuan bukatu du Kayakeko K1 modalitateko Munduko Kopa, ostiral honetan La Seu d 'Urgellen jokatu den zirkuituko azken probaren ostean.

Chourrautek 99,36 segundoko denbora egin du finalean, eta seigarren amaitu du, ibilbideko azken atea sorbaldarekin ukitu ondoren. Zigorrak marka hobetzea eragotzi dio.

Euskal palistak denboraldi bikaina egin du K1eko Munduko Kopan. 227 puntu lortu ditu eta hirugarren postuan kokatu da sailkapen nagusian.

Emakumezkoen proban garaipena Jessica Foxentzat izan da, 93,77 segundotan jaitsiera garbia eginda. Bigarren Camille Prigent izan da, 94,49rekin, eta hirugarren Monica Doria andorrarra, 96,44rekin.

Gizonezkoetan, Pau Echanizek bederatzigarren bukatu du, 88,65 segundoko marka eginda.

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