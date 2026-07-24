Beñat Fernández: “El sueño es ser campeón de Moto GP"

Beñat Fernadez participará la próxima temporada en Moto 3, con el equipo irlandés Team 109. El piloto de Andoain saltará al Campeonato del Mundo tras su paso por las categorías de Red Bull Rookies Cup y Supersport 300. En esta segunda además, se proclamó campeón en 2025. Cuenta con la ayuda del ex piloto Efrén Vázquez, alguien muy cercano para él.