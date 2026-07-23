Maialen Chourraut y Pau Echaniz, a la final de kayak en el Mundial de Oklahoma

Maialen Chourraut y Pau Echaniz han vuelto a brillar en una competición internacional de máximo nivel, al clasificarse para las finales de kayak en el campeonato del Mundo de aguas bravas que se disputa en Oklahoma, según ha adelantado la Fundación Basque Team en sus redes sociales.

En ese mismo lugar se celebrará la competición de esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y este evento puntúa ya para esa gran cita.

Según ha detallado Basque Team en una nota, el circuito previsto para kayak en el día de hoy no era nada sencillo; sobre todo en los remontes planteados en los tramos entre las puertas 13 y 14 y 16 y 17. Maialen Chourraut, a pesar de contar con 20 años de experiencia en la élite comentaba al equipo de comunicación de Basque Team tras lograr el billete para la final que estaba nerviosa por la dificultad de la empresa.

La pérdida de un poco de tiempo en el remonte de la puerta cinco no le ha hecho amilanarse. Hoy ha realizado una bajada limpia, sin penalizaciones, ha sido sexta y ha marcado un tiempo de 98.13, +1.78 respecto a la china Shiting Li. El de Oklahoma es el decimocuarto Mundial absoluto y ésta será su sexta final. Hasta ahora ha ganado dos medallas, una de plata en La Seu 2009 y otra de bronce en Bratislava 2011.

Para Pau Echaniz la de Oklahoma supondrá su segunda final mundialista en categoría absoluta tras obtener un octavo puesto en el Mundial de Lee Valley en 2023.

El dueño de la medalla de bronce en los Juegos de Paris 2024, es especialista en crecerse en las grandes citas. Ha tenido que esperar a que todos los contrincantes acabaran sus descensos para saber si estaba dentro, porque el pase se logra por detalles, pero finalmente se ha adjudicado el billete. Pau ha sido séptimo en la semifinal, con un tiempo de 87.36 (+2.58) y ninguna penalización.