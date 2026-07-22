LIV Golf reanuda su calendario en Reino Unido, donde Rahm podría proclamarse campeón por tercer año consecutivo
LIV Golf, la liga saudí, reanudará este jueves su calendario después de seis semanas de parón con el torneo del Reino Unido, donde el vizcaíno Jon Rahm podría proclamarse campeón por tercer año consecutivo a falta de otras dos pruebas para el final de la temporada.
Rahm, con 928,5 puntos, necesita la victoria y que el estadounidense Bryson DeChambeau, segundo en la general con 644,4, no consiga el segundo puesto en solitario. Tercero, sin opciones, es el chileno Joaquín Niemann, con 344,6. El triunfo en cada torneo concede 200 puntos, 113 al segundo y 75 al tercero.
Al margen del Reino Unido, quedan los torneos de Nueva York e Indianápolis, ambos en Estados Unidos, programados en agosto, después de que se suspendiera el de Nueva Orleans (EE. UU.), programado a finales de junio, en medio de las dudas sobre la continuidad de LIV después de que el fondo soberano saudí decidiera que dejará de inyectar dinero al circuito a final de este curso.
En caso de certificar de forma matemática el triunfo en la general, sería la tercera corona de Rahm en las tres temporadas que milita en LIV.
En caso de vencer en Rocester, en el centro de Inglaterra, el León de Barrika se embolsaría unos 3,5 millones de euros y si retiene la corona, añadiría un bonus de unos 5,2 millones de euros.
En lo que va de temporada, Rahm ha ganado dos torneos, Hong Kong y México, mientras que DeChambeau venció en Singapur y Sudáfrica, pero el vizcaíno atesora cuatro segundos puestos y un quinto en las nueve pruebas disputadas.
Al margen de lo deportivo, sigue la incertidumbre sobre el futuro de la liga, asunto que centró una reunión que el consejero delegado de la misma, Scott O’Neil, mantuvo el martes con los jugadores.
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