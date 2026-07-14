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Ángela Vilariño, en el balance del Campeonato de Europa de Montaña: “Solo puedo dar las gracias”

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Angela Vilariño
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Angela Vilariño, Europako Mendiko Txapelketako balantzean: “Eskerrak eman ahal ditut, soilik hori”
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

“Hace falta apoyo”, ha destacado, con emoción, la piloto, este martes. 

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