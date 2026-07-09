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El Ironman de Vitoria-Gasteiz reunirá a cerca de 3000 atletas este domingo en la capital alavesa

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Presentacion-Iron-Man-Vitoria-Gasteiz
18:00 - 20:00
Las autoridades en la presentación del Ironman de Vitoria-Gasteiz. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gasteizko Ironmanaren aurkezpena 2026
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KIROLAK EITB

Última actualización

El palacio Villa Suso de Vitoria-Gasteiz ha acogido esta mañana la presentación. La prueba comenzará el domingo a las 07:00 horas en el pantano de Uribarri con final en la Plaza Nueva. La prueba que está confirmada para cuatro años más, y está catalogada como una de las mejores del mundo.

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