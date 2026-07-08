La jugadora donostiarra de bádminton Clara Azurmendi ha sido operada de la rotura de ligamento cruzado anterior, según ha informado este miércoles la Federación Española de Bádminton a través de su cuenta de X.

La guipuzcoana se lesionó el primer día de competición del US Open celebrado el pasado mes de junio en la Universidad Estatal de California.

La donostiarra empezó el torneo demostrando un gran nivel ante la checa Tereza Švábíková, pero antes de ganar el primer set se vio obligada a abandonar la competición.

Azurmendi, con el marcador a su favor, 19-17, trató de mantenerse en la pista, pero, finalmente, tuvo que retirarse debido a la lesión.