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Clara Azurmendi, operada del ligamento cruzado anterior

La jugadora donostiarra de bádminton se lesionó el primer día de competición del US Open celebrado el pasado mes de junio en la Universidad Estatal de California.
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La donostiarra Clara Azurmendi tras ser operada de la rodilla. Imagen: Federación Española de Bádminton

Euskaraz irakurri: Clara Azurmendi badminton jokalariari ebakuntza egin diote belaunean, aurreko lotailu gurutzatua hautsi ondoren
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

La jugadora donostiarra de bádminton Clara Azurmendi ha sido operada de la rotura de ligamento cruzado anterior, según ha informado este miércoles la Federación Española de Bádminton a través de su cuenta de X.

La guipuzcoana se lesionó el primer día de competición del US Open celebrado el pasado mes de junio en la Universidad Estatal de California.

La donostiarra empezó el torneo demostrando un gran nivel ante la checa Tereza Švábíková, pero antes de ganar el primer set se vio obligada a abandonar la competición.

Azurmendi, con el marcador a su favor, 19-17, trató de mantenerse en la pista, pero, finalmente, tuvo que retirarse debido a la lesión.

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