Paul Inchauspe ha logrado la victoria en el Open de Kiroleta
Paul Inchauspe se ha proclamado este sábado campeón de la 41ª edición del Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria, torneo profesional valedero para el ranking ATP, tras imponerse en la final al británico Oscar Weightman por 4-6, 7-6 (3) y 6-3 en un durísimo encuentro que se prolongó durante 3 horas y 20 minutos.
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Nadia Erostarbe: “Es un sueño estar entre tanta gente que he admirado”
La surfista de Zarautz analiza cómo le ha ido en la primera parte de la temporada, al mismo tiempo que reconoce que está atravesando un gran momento. La zarauztarra se encuentra en el Top 10 de la clasificación general del Championship Tour, el circuito más exigente del Mundo, tras la disputa de las seis primeras pruebas.
Nadia Erostarbe, tercera en la prueba Saquarema Pro del Championship Tour
La de Zarautz ha logrado un resultado de 8,67 en la semifinal, ante el 14,84 de la francesa Tya Zebrowski.
Wyndham Clark gana el US Open por segunda vez en su carrera
Clark ha reeditado su triunfo de 2023, con un total de cuatro golpes bajo par, uno menos que Sam Burns, que ha luchado por la victoria hasta la conclusión de la jornada del domingo. Jon Rahm, tras quedar fuera de la competición del fin de semana, ha pasado al décimo puesto de la clasificación mundial.
El andaluz Mario Galiano repite victoria en Meaztegi
El andaluz Mario Galiano ha sido el ganador del V Bizkaia Open, repitiendo el triunfo conseguido el pasado año en el campo de Meaztegi. Galiano ha dominado con autoridad en las tres jornadas y firmado una tarjeta total de 14 bajo par que le ha permitido superar en tres golpes al abulense Álvaro Morales y al catalán Marc Sabria, ambos con -11. El doble ganador del Masters de Augusta, José María Olazabal, ha finalizado en la 36ª posición, con uno bajo par.
Quedada motera a favor de la igualdad en Lemoa
En Lemoa se ha celebrado una concentración motera, pero no una cualquiera, la primera concentración motera para dar visibilidad a las mujeres dentro de este ámbito. Llevan años sumando kilómetros sobre el asfalto, y ahora han optado por organizarse.
Burdin Hesiko mendi lasterketa; memoria, solidaridad y deporte
En Gamiz-Fika se ha disputado una nueva edición del trail, Burdin Hesiko mendi lasterketa solidarioa, una prueba que no escapa a la competición pero que mantiene su esencia solidaria. Este año ha habido récord de participantes, con un total de 1.200. La victoria ha sido para Zaid Ait Malek, y Sonia Vizcaino.
Rahm no pasa el corte en el US Open
Después de una errática segunda jornada que le ha dejado con seis golpes por sobre el par, el de Barrika ha caído en picado hasta tener que abandonar.
Eventos deportivos y calor: “Lo importante es la hidratación”
El doctor Iñaki Arratibel da una serie de recomendaciones a quienes practican deporte en días de mucho calor. Además de la hidratación, comenta que son muy importantes la alimentación, la vestimenta y el sentido común.
Jon Rahm arranca el US Open en segunda posición, con dos bajo par, en una primera jornada marcada por la niebla
El golfista vasco se encuentra en la clasificación, de manera provisional, a cuatro golpes del estadounidense Wyndham Clark, que es líder. En un día en que la competición ha estado detenida durante casi dos horas, por las condiciones meteorológicas, Rahm ha podido disputar trece hoyos, y está empatado con otros siete hombres, en ese segundo puesto.