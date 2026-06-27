Paul Inchauspe ha logrado la victoria en el Open de Kiroleta

El andaluz Mario Galiano ha sido el ganador del V Bizkaia Open, repitiendo el triunfo conseguido el pasado año en el campo de Meaztegi. Galiano ha dominado con autoridad en las tres jornadas y firmado una tarjeta total de 14 bajo par que le ha permitido superar en tres golpes al abulense Álvaro Morales y al catalán Marc Sabria, ambos con -11. El doble ganador del Masters de Augusta, José María Olazabal, ha finalizado en la 36ª posición, con uno bajo par.