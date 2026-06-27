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Paul Inchauspe ha logrado la victoria en el Open de Kiroleta

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Paul Inchauspe se ha proclamado este sábado campeón de la 41ª edición del Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria
18:00 - 20:00
Paul Inchauspe (izquierda) se ha proclamado este sábado campeón de la 41ª edición del Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria. Foto: Open Kiroleta.
Euskaraz irakurri: Paul Inchauspek irabazi du Kiroletako Irekia
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KIROLAK EITB

Última actualización

Paul Inchauspe se ha proclamado este sábado campeón de la 41ª edición del Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria, torneo profesional valedero para el ranking ATP, tras imponerse en la final al británico Oscar Weightman por 4-6, 7-6 (3) y 6-3 en un durísimo encuentro que se prolongó durante 3 horas y 20 minutos.

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