El andaluz Mario Galiano repite victoria en Meaztegi
El andaluz Mario Galiano ha sido el ganador del V Bizkaia Open, repitiendo el triunfo conseguido el pasado año en el campo de Meaztegi. Galiano ha dominado con autoridad en las tres jornadas y firmado una tarjeta total de 14 bajo par que le ha permitido superar en tres golpes al abulense Álvaro Morales y al catalán Marc Sabria, ambos con -11. El doble ganador del Masters de Augusta, José María Olazabal, ha finalizado en la 36ª posición, con uno bajo par.
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