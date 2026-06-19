Rahm no pasa el corte en el US Open
El golfista bizkaíno Jon Rahm ha firmado una segunda jornada desastrosa este viernes en el US Open, acabando con un 8 sobre par, lo que ha provocado que no pasara el corte y ha quedado eliminado de la competición.
Tras realizar una buena primera jornada, en la que acabó con 2 bajo par, la mala actuación de este viernes ha hecho que acabara con un 6 sobre par en total. Ha cometido un birdie, siete bogeys, y hasta un doble bogey.
Asi, ha pasado de pelear por la victoria a tener que abandonar. La última vez que no superó el corte en un Major fue en 2024.
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