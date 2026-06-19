Golf
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Rahm no pasa el corte en el US Open

Después de una errática segunda jornada que le ha dejado con seis golpes por sobre el par, el de Barrika ha caído en picado hasta tener que abandonar.
SOUTHAMPTON (United States), 19/06/2026.- Jon Rahm of Spain putts during the second round of the 2026 US Open golf tournament at the Shinnecock Hills Golf Club in Southampton, New York, USA, 19 June 2026. (España, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Jon Rahm. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rahmek ez du kortea pasa AEBko Irekian
author image

I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

El golfista bizkaíno Jon Rahm ha firmado una segunda jornada desastrosa este viernes en el US Open, acabando con un 8 sobre par, lo que ha provocado que no pasara el corte y ha quedado eliminado de la competición.

Tras realizar una buena primera jornada, en la que acabó con 2 bajo par, la mala actuación de este viernes ha hecho que acabara con un 6 sobre par en total. Ha cometido un birdie, siete bogeys, y hasta un doble bogey.

Asi, ha pasado de pelear por la victoria a tener que abandonar. La última vez que no superó el corte en un Major fue en 2024.

Jon Rahm Golf Más deportes

Te puede interesar

Jon Rahm
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jon Rahm arranca el US Open en segunda posición, con dos bajo par, en una primera jornada marcada por la niebla

El golfista vasco se encuentra en la clasificación, de manera provisional, a cuatro golpes del estadounidense Wyndham Clark, que es líder. En un día en que la competición ha estado detenida durante casi dos horas, por las condiciones meteorológicas, Rahm ha podido disputar trece hoyos, y está empatado con otros siete hombres, en ese segundo puesto.
Jose María Olazabal, golfista
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

José María Olazabal: “Los profesionales tenemos la ilusión y las ganas de jugar el V. Bizkaia Open”

José María Olazabal, doble ganador del Masters de Augusta, encabeza el cartel del V. Bizkaia Open, considerado como el 'major' del circuito de la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGAe) que se jugará este fin de semana en el campo vizcaíno de Meaztegi. Junto a Olazabal, hay una nómina de 145 jugadores inscritos, récord del torneo. El de Hondarribia también ha analizado el US Open de este año, así como las opciones de Jon Rahm en el torneo.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X