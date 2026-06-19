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Jon Rahm bigarren postuan dabil, bi parraz azpitik eginda, Estatu Batuetako Irekian, lainoak baldintzatutako lehen jardunaldia amaituta

Behin-behinean, euskal golf-jokalariak lau kolpera du lider dabilen Wyndham Clark estatubatuarra. Meteorologia tarteko, txapelketa ia bi orduz gelditu behar izan dute; Rahmen hamahiru zulo jokatu ditu, eta beste zazpi gizonekin dabil berdinduta, bigarren toki horretan.

Jon Rahm

Jon Rahmek maila onean ekin dio 2026ko Estatu Batuetako Irekiari Argazkia: Europa Press.

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KIROLAK EITB

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Jon Rahm bigarren postuan dabil, zelaiko parraz bi kolpe azpitik eginda, 2026ko Estatu Batuetako Irekian, lainoak baldintzatutako lehen jardunaldia amaituta. Behin-behinean, euskal golf-jokalariak lau kolpera du lider dabilen Wyndham Clark estatubatuarra. Meteorologia tarteko, txapelketa ia bi orduz gelditu behar izan dute; Rahmek hamahiru zulo jokatu ditu, eta beste zazpi gizonekin dabil berdinduta, bigarren toki horretan.

Shinnecock Hills Golf Cluben dagoen zelaian (Southamptonen, Long Islanden), Rahmek ez du akatsik egin, jokatu dituen hamahiru zuloetan, eta bi birdie egin ditu, hamabigarrenean eta hamazazpigarrenean.

Oraingoz, soilik Rahmek eta beste hamasei golf jokalarik lortu du zelaiko paretik behera izatea. Bizkaitarra, beraz, txapelketa handi bat hirugarrenez irabazteko lehian dabil, bete-betean; gogoratzeko modukoa da nola lehenengoa, 2021ean, Estatu Batuetako Irekia izan zen, hain zuzen ere.

Lehia ostiralean hasiko da berriro, Estatu Batuetako Irekian parte hartzen ari diren golf jokalari guztientzat.

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