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Jon Rahm arranca el US Open en segunda posición, con dos bajo par, en una primera jornada marcada por la niebla

El golfista vasco se encuentra en la clasificación, de manera provisional, a cuatro golpes del estadounidense Wyndham Clark, que es líder. En un día en que la competición ha estado detenida durante casi dos horas, por las condiciones meteorológicas, Rahm ha podido disputar trece hoyos, y está empatado con otros siete hombres, en ese segundo puesto.
Jon Rahm
Jon Rahm ha comenzado a buen nivel el US Open de 2026. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Jon Rahm bigarren postuan dabil, bi parraz azpitik eginda, Estatu Batuetako Irekian, lainoak baldintzatutako lehen jardunaldia amaituta
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KIROLAK EITB

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Jon Rahm ha arrancado el US Open de 2026 en segunda posición, con dos golpes bajo el par del campo, este jueves, en una primera jornada del campeonato que ha estado marcada por la niebla. El golfista vasco se encuentra en la clasificación, de manera provisional, a cuatro golpes del estadounidense Wyndham Clark, que es líder. En un día en que la competición ha estado detenida durante casi dos horas, por las condiciones meteorológicas, Rahm ha podido disputar trece hoyos, y está empatado con otros siete hombres, en ese segundo puesto.

En el campo del Shinnecock Hills Golf Club, en Southampton, en Long Island, Rahm no ha cometido ningún error en los trece hoyos que ha disputado, y ha sumado dos birdies, en el doce y en el diecisiete.

Por el momento, además de Rahm, solo otros dieciséis golfistas se hallan por debajo del par del campo. El vizcaíno, así las cosas, está de lleno en la pelea por ganar su tercer gran campeonato; hay que destacar que el primero lo logró, en 2021, precisamente en el US Open.

La competición se reanuda este viernes, con la segunda jornada para los golfistas participantes en este US Open. 

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