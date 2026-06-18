Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”
Jose Maria Olazabal, Augustako Mastersa bi aldiz irabazi duen jokalaria, V. Bizkaia Openeko kartelaren buru da, Espainiako Golf Profesionalaren Elkarteko (PGAe) zirkuituaren txapelketa garrantzitsuenetakoan. Olazabalekin batera, beste 145 jokalarik eman dute izena. Hondarribikoak ostegun honetan hasi den US Opena ere aztertu du, baita Jon Rahmek txapelketan izango dituen aukerak ere.
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Donostiako Hipodromoaren 110. Udako Denboraldia aurkeztu dute
EITBk lankidetza hitzarmena berreskuratu du Donostiako Hipodromoarekin eta albistegi zein euskarri digitalean ikusgai izango dira Udako 110. Denboraldiko lasterketen laburpenak.
Rahmek hirugarren handia nahi du Estatu Batuetako Irekian, Shinnecock Hills zelai zailean
Barrikako jokalariak protagonista izan nahi du Scottie Scheffler eta Rory McIlroyren aurrean, besteak beste, zelai beldurgarri batean, Shinnecock Hillsen (New York).
Mattin Iñiguez eta Aner Bueno: “Mentalki prestatu gara, baita hagan ere; helburua disfrutatzea da”
Mattin Iñiguez eta Aner Bueno elkarren artean lehiatuko dira Pirinioetako zeharkaldian. Ez dute erronka makala aurretik, Hondarribia eta Port de la Selva herria lotzen dituzten 528 kilometro egingo dituzte korrikaz eta airez. Gainera, hogei herrialdeetatik etorritako mundu mailako kirolariak izango dituzte aurkari.
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Angela Vilariño pilotua lehiaketara itzuliko da bost urteko etenaldiaren ostean. Europako Mendi Txapelketan lehiatuko da, eta “moldatzen” eta “lasterketaz lasterketa hobetzen” ari badira ere, “emakumezkoen kopa berriro ekartzen” saiatuko dela adierazi du hondarribiarrak. (Bideoa gazteleraz)
Egoitz Bijueskak brontzezko domina irabazi du Ostiako skateboarding Munduko Kopan
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Ainhize Belarrek urteko 9a mailako laugarren bidea kateatu du Baltzolan
2026a urte aparta izaten ari da Atxondoko eskalatzaile gaztearentzat. 20 urte besterik ez izan arren, munduko eskalatzaile onenen artean kokatu da bere azken lorpenei esker, eta etorkizun oparoa du aurretik.
Higinio Rivero, Europako txapeldunorde esprint eta parakanoe modalitateetan
Bizkaiko piraguistak maila bikaina eman du Portugalen, Montemor-o-Velhon jokatutako Europako Piraguismo Txapelketan, esprint eta parakanoe modalitateetan, VL2-200 metroko proban bere marka pertsonalik onena eginez eta urrezko dominatik hamarren batera bakarrik geratuta.
Nazioarte mailako tenisa Euskal Herrira iritsi da
Euskadiko tenis zirkuitu profesionalak, bertakoak diren eta nazioarteko tenis egutegiaren barruan dauden txapelketak biltzen ditu. Guztira bost dira: Laukariz eta Kiroletako irekiak, Getxoko Nazioarteko Txapelketa eta emakumezkoen bi, kategoria biak batzen dituen Jolaseta eta Araba World Tenis txapelketa. Igandean Laukarizekoarekin emango zaio hasiera.
Sandra Gomez, Red Bull Erzbergrodeoren azken fasean sartu den emakume bakarra
Sandra Gomez, muturreko enduroko munduko txapelduna, Red Bull Erzbergrodeo proban (muturreko enduroko probarik gogorrenetakoa) parte hartu duen emakume bakarra izan da. Izena eman duten 1.100 motozaleetatik 15ek bakarrik amaitu dute lasterketa. Sandra Gomez ez zen amaierara arte iritsi, baina probaren azken fasera heldu den emakume bakarra izan da.