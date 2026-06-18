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José María Olazabal: “Los profesionales tenemos la ilusión y las ganas de jugar el V. Bizkaia Open”

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Jose María Olazabal, golfista
18:00 - 20:00

José María Olazabal, golfista.

Euskaraz irakurri: Jose Maria Olazabal: “V. Bizkaia Openak etorkizun ona dauka; profesionalek zelaia eta txapelketa maite ditugu”
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KIROLAK EITB

Última actualización

José María Olazabal, doble ganador del Masters de Augusta, encabeza el cartel del V. Bizkaia Open, considerado como el 'major' del circuito de la Asociación de Profesionales de Golf de España (PGAe) que se jugará este fin de semana en el campo vizcaíno de Meaztegi. Junto a Olazabal, hay una nómina de 145 jugadores inscritos, récord del torneo. El de Hondarribia también ha analizado el US Open de este año, así como las opciones de Jon Rahm en el torneo.

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