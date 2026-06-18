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Donostiako Hipodromoaren 110. Udako Denboraldia aurkeztu dute

Iragarkia
Donostiako Hipodromoa - Udako 110. denboraldia. Aurkezpena.
18:00 - 20:00
Udako 110. Denboraldiko aurkezpena, Maria Cristinan. Irudia: Donostiako Hipodromoa
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

EITBk lankidetza hitzarmena berreskuratu du Donostiako Hipodromoarekin eta albistegi zein euskarri digitalean ikusgai izango dira Udako 110. Denboraldiko lasterketen laburpenak. 

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