Hipódromo de San Sebastián presenta la 110ª Temporada de Verano
Hemos estado en la presentación de la 110ª Temporada de Verano, en la cual se disputarán 76 carreras en total. EITB, gracias a la recuperación del acuerdo de colaboración con el Hipódromo de San Sebastián, emitirá los resúmenes en el noticiario y en los soportes digitales.
Te puede interesar
Rahm vuelve a por su tercer major en el US Open de Shinnecock Hills
El de Barrika quiere ser protagonista ante los mejores jugadores del mundo que lideran Scottie Scheffler y Rory McIlroy, en un temible campo, Shinnecock Hills (Nueva York). Sus 'greens' son tan duros y rápidos que podrían ni retener la bola con el viento que también se espera en Long Island.
Mattin Iñiguez y Aner Bueno: “Hemos entrenado mucho volando y andando, vamos motivados y con fuerza”
Mattin Iñiguez y Aner Bueno participarán en la travesía de los Pirineos, pero esta vez, cada uno por su lado. No es un reto fácil, ya que se recorrerán 528 kilómetros entre Hondarribia y el pueblo de Port de la Selva, por tierra y aire. Además, se enfrentarán a deportistas de nivel mundial provenientes de veinte países.
Ángela Vilariño: “Me ha costado un poco la vuelta, pero poco a poco vamos mejorando y estoy muy contenta”
La piloto Ángela Vilariño vuelve a competir tras más de cinco años de parón. Compite en el Campeonato de Europa de subidas de montaña, y aunque se están “adaptando” y “mejorando carrera a carrera”, intentará “volver a traer la copa femenina”.
Egoitz Bijueska gana la medalla de bronce en la Copa del Mundo de skateboarding de Ostia
El skater de Basque Team ha obtenido la tercera posición en la primera prueba puntuable oficial del circuito mundial de World Skate para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Además, en la final femenina, Naia Laso, también de Basque Team, ha sido séptima.
Ainhize Belar encadena en Baltzola su cuarta vía de noveno grado del año
La escaladora de Atxondo está firmando una temporada extraordinaria en 2026. Con solo 20 años, sus recientes éxitos la han situado entre las mejores escaladoras del planeta y apuntan a una trayectoria de enorme proyección.
Higinio Rivero, subcampeón en el Europeo de Sprint y Paracanoe
El piragüista vizcaíno firma una actuación sobresaliente en el Campeonato de Europa de sprint y paracanoe en Montemor-o-Velho (Portugal), donde logra su mejor marca personal y se queda a solo una décima del oro en la final del VL2-200 metros.
El circuito mundial de tenis aterriza en Euskadi
El Euskadi Professional Tennis Circuit, reúne a los torneos vascos que forman parte del calendario World Tennis Tour. En total son cinco; el Open Laukariz, el Open Kiroleta y el Torneo Internacional de Getxo en categoría masculina, y dos femeninos, el de Jolaseta, que aúna las dos categorías, y el Araba World Tennis de la peña vitoriana. El primero de los torneos, el de Laukariz, arrancará este domingo.
Sandra Gómez, única mujer que ha logrado colarse en la fase final del Red Bull Erzbergrodeo 2026
Sandra Gómez, campeona del mundo de enduro extremo, afincada en Atxondo, ha sido la única mujer participante, en una de las pruebas más exigentes de hard enduro, el Red Bull Erzbergrodeo. De los 1.100 motoristas inscritos, solo quince completaron la carrera. Sandra Gómez no llegó hasta el final, pero fue la única mujer que logró colarse en la fase final de la prueba.
Presentan la VII edición de la Armada Cup en Donostia
Este jueves por la mañana han presentado en Donostia la VII edición de la Armada Cup. La travesía oceánica de 460 millas náuticas zarpará de Plymouth el 18 de julio y se estima que llegarán a Donostia entre el 20 y 23.