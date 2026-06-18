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Hipódromo de San Sebastián presenta la 110ª Temporada de Verano

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Donostiako Hipodromoa - Udako 110. denboraldia. Aurkezpena.
18:00 - 20:00

Presentación de la 110ª  temporada de Verano, en María Cristina. Imagen: Hipódromo de San Sebastián

Euskaraz irakurri: Donostiako Hipodromoaren 110. Udako Denboraldia aurkeztu dute
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KIROLAK EITB

Última actualización

Hemos estado en la presentación de la 110ª Temporada de Verano, en la cual se disputarán 76 carreras en total. EITB, gracias a la recuperación del acuerdo de colaboración con el Hipódromo de San Sebastián, emitirá los resúmenes en el noticiario y en los soportes digitales.

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