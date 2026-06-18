Hipódromo de San Sebastián presenta la 110ª Temporada de Verano

Mattin Iñiguez y Aner Bueno participarán en la travesía de los Pirineos, pero esta vez, cada uno por su lado. No es un reto fácil, ya que se recorrerán 528 kilómetros entre Hondarribia y el pueblo de Port de la Selva, por tierra y aire. Además, se enfrentarán a deportistas de nivel mundial provenientes de veinte países.