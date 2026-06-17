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Rahmek hirugarren majorra nahi du Estatu Batuetako Irekian, Shinnecock Hills zelai zailean

Barrikako jokalariak protagonista izan nahi du Scottie Scheffler eta Rory McIlroy bezalako munduko jokalari onenen aurrean, zelai beldurgarri batean, Shinnecock Hillsen (New York).

SAN ROQUE (CÁDIZ), 07/06/2026.- El golfista de Barrika Jon Rahm celebra el segundo puesto en el LIV Golf Andalucía, en San Roque (Cádiz). EFE/ A.Carrasco Ragel

Jon Rahm golf-jokalari bizkaitarra, Andaluzian. Argazkia: EFE

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AGENTZIAK | EITB

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Jon Rahm golf-jokalari bizkaitarra Estatu Batuetako Irekia irabazteko faboritoetako bat da, ostegunetik Shinnecock Hillsen (New York) jokatuko den denboraldiko hirugarren 'Grand Slama'. Scottie Scheffler eta Rory McIlroy buru dituen munduko jokalari onenen aurrean protagonista izan nahi du Rahmek.

Barrikako Lehoiak, bi aldiz irabazi du major bat, Estatu Batuetako Irekia 2021ean eta Mastersa 2023an. Rahmek erakutsi du munduko rankingaren gailurrera iritsi den jokalaria dela berriz ere. Bizkaitarra LIV Golfera joan zenetik lehen postuan finkatu den Schefflerren benetako  azken aurkaria izan da. Saudi Arabiako zirkuitura alde egiteagatik polemikak Rahm inguratu du, eta bere mailara berriro itzultzea asko kosta zaio, batez ere  txapelketa handietan, nahiz eta LIVen jokatutako bi denboraldietan garaipenak erdietsi.

Profesionaletan hamarkada bat bete duenean, 31 urterekin, Barrikakoak bere garaipen lehortea eten du, Hong Kongen eta, ondoren, Mexikon irabazita. Baina, batez ere, Augustako Masters eskasa egin ondoren, Rahm PGAko Txapelketan major bat lortzeko lehian egon zen berriro joan den hilabetean, bigarren postuan amaituta. Duela bi aste, Valderramako torneoan behetik gora egin zuen, eta, beste astebetko atsedenaren ondoren, sasoi betean iritsi da New Yorkera.

Rahmek hirugarren majorra lortu nahi du, Estatu Batuetako Irekiaren ohiko gogortasunari aurre egiteko behar den kalitatea erakutsi ondoren, sei aldiz parte hartu eta lautan hamar onenen artean bukatu baitu.

Shinnecock Hills zeresan handia ematen ari da, Long Islanden espero den haizearekin bolari eutsiko ez dioten 'green' gogor eta azkarrengatik. Estatu Batuetako Irekia ez da ulertzen zelai horiek gabe, jokalari onenak muturrera eraman gabe.

Scheffler golfean jokatzeko makina da oraindik, eta 'Grand Slam'a osatzeko lehen aukera du New Yorken. Igandean irabaziz gero, estatubatuarra balentria lortzen historiako zazpigarren golf-jokalaria izango litzateke, McIlroy iazko Masterseko seigarrena izan ostean, Ben Hogan, Gene Sarazen, Gary Player, Jack Nicklaus eta Tiger Woodsen atzetik.

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