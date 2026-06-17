Rahm vuelve a por su tercer major en el US Open de Shinnecock Hills

El León de Barrika, dos veces ganador de 'majors' --US Open 2021 y Masters 2023--, viene demostrando que vuelve a ser el jugador que accedió a la cima del ranking mundial, último rival de un Scheffler que se afianzó en el número uno desde que el vizcaíno se fue al LIV Golf. La millonaria marcha al circuito saudí ha perseguido a un Rahm que no volvió a rendir igual, sobre todo en los 'grandes', a pesar de haber ganado las dos temporadas disputadas en su nuevo calendario.

Cuando cumple una década de profesional, a sus 31 años, el de Barrika ha cortado su sequía de victorias esta campaña, ganando en Hong Kong y, después, en México. Pero, sobre todo, y tras un Masters de Augusta flojo, Rahm volvió a estar en la pelea por un 'major' el mes pasado en el Campeonato de la PGA, segundo. Hace dos semanas, rozó una bonita remontada en el torneo de Valderrama y, después de otra de descanso, llega a Nueva York en plena forma.

Rahm aspira a un tercer 'major' después de haber demostrado la calidad que hace falta para lidiar con la dureza habitual del US Open, con cuatro 'Top 10' en seis participaciones.

Shinnecock Hills está dando mucho de qué hablar, por unos 'greens' tan duros y rápidos que podrían ni retener la bola con el viento que también se espera en Long Island. El Abierto de Estados Unidos no se entiende sin estos campos, sin llevar al límite a los mejores.