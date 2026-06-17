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Rahm vuelve a por su tercer major en el US Open de Shinnecock Hills

El de Barrika quiere ser protagonista ante los mejores jugadores del mundo que lideran Scottie Scheffler y Rory McIlroy, en un temible campo, Shinnecock Hills (Nueva York). Sus 'greens' son tan duros y rápidos que podrían ni retener la bola con el viento que también se espera en Long Island.
SAN ROQUE (CÁDIZ), 07/06/2026.- El golfista de Barrika Jon Rahm celebra el segundo puesto en el LIV Golf Andalucía, en San Roque (Cádiz). EFE/ A.Carrasco Ragel
El golfista vizcaíno Jon Rahm en el torneo de Valderrama. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rahm, hirugarren majorraren bila, Estatu Batuetako Irekian, Shinnecock Hillsen
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

El golfista vizcaíno Jon Rahm parte como uno de los favoritos a ganar el US Open, tercer 'Grand Slam' de la temporada que se disputa desde este jueves en Shinnecock Hills (Nueva York), un temible campo que, como en 2004 y 2018, quiere ser protagonista ante los mejores jugadores del mundo que lideran Scottie Scheffler y Rory McIlroy.

El León de Barrika, dos veces ganador de 'majors' --US Open 2021 y Masters 2023--, viene demostrando que vuelve a ser el jugador que accedió a la cima del ranking mundial, último rival de un Scheffler que se afianzó en el número uno desde que el vizcaíno se fue al LIV Golf. La millonaria marcha al circuito saudí ha perseguido a un Rahm que no volvió a rendir igual, sobre todo en los 'grandes', a pesar de haber ganado las dos temporadas disputadas en su nuevo calendario.

Cuando cumple una década de profesional, a sus 31 años, el de Barrika ha cortado su sequía de victorias esta campaña, ganando en Hong Kong y, después, en México. Pero, sobre todo, y tras un Masters de Augusta flojo, Rahm volvió a estar en la pelea por un 'major' el mes pasado en el Campeonato de la PGA, segundo. Hace dos semanas, rozó una bonita remontada en el torneo de Valderrama y, después de otra de descanso, llega a Nueva York en plena forma.

Rahm aspira a un tercer 'major' después de haber demostrado la calidad que hace falta para lidiar con la dureza habitual del US Open, con cuatro 'Top 10' en seis participaciones.

Shinnecock Hills está dando mucho de qué hablar, por unos 'greens' tan duros y rápidos que podrían ni retener la bola con el viento que también se espera en Long Island. El Abierto de Estados Unidos no se entiende sin estos campos, sin llevar al límite a los mejores.

El número uno, Scheffler, sigue siendo una máquina de jugar al golf y está ante su primera oportunidad de completar el 'Grand Slam'. De ganar el domingo, el estadounidense se convertiría en el séptimo golfista de la historia en lograrlo, después de que McIlroy fuera el sexto con el Masters del año pasado (Ben Hogan, Gene Sarazen, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods).

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