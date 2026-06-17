PIRINIOETAKO ZEHARKALDIA

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Mattin Iñiguez eta Aner Bueno: “Mentalki prestatu gara, baita hagan ere; helburua disfrutatzea da”

Aner Bueno eta Mattin Iñiguez
18:00 - 20:00
Aner Bueno eta Mattin Iñiguez
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mattin Iñiguez eta Aner Bueno elkarren artean lehiatuko dira Pirinioetako zeharkaldian. Ez dute erronka makala aurretik, Hondarribia eta Port de la Selva herria lotzen dituzten 528 kilometro egingo dituzte korrikaz eta airez. Gainera, hogei herrialdeetatik etorritako mundu mailako kirolariak izango dituzte aurkari.

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