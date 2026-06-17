TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS

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Mattin Iñiguez y Aner Bueno: “Hemos entrenado mucho volando y andando, vamos motivados y con fuerza”

Aner Bueno eta Mattin Iñiguez
18:00 - 20:00
Aner Bueno y Mattin Iñiguez
Euskaraz irakurri: Mattin Iñiguez eta Aner Bueno: “Mentalki prestatu gara, baita hagan ere; helburua disfrutatzea da”
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KIROLAK EITB

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Mattin Iñiguez y Aner Bueno participarán en la travesía de los Pirineos, pero esta vez, cada uno por su lado. No es un reto fácil, ya que se recorrerán 528 kilómetros entre Hondarribia y el pueblo de Port de la Selva, por tierra y aire. Además, se enfrentarán a deportistas de nivel mundial provenientes de veinte países.

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