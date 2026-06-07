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Rahm no impide la victoria de Hatton en el LIV Golf Andalucía

El vasco, que ha quedado a dos golpes, ha terminado en segunda posición en Valderrama.
SAN ROQUE (CÁDIZ), 07/06/2026.- El español Jon Rahm durante la cuarta y última jornada en el LIV Golf Andalucía, este domingo en San Roque (Cádiz). EFE/ A.Carrasco Ragel
Jon Rahm. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Rahmek ezin izan du eragotzi Hattonen garaipena Valderraman
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KIROLAK EITB

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El golfista bizkaíno Jon Rahm se ha quedado a las puertas de conquistar este domingo el LIV Golf Andalucía 2026, celebrado en el Real Club de Valderrama, rozando la remontada ante el inglés Tyrrell Hatton, quien defendió su liderato y la victoria final.

Rahm, en busca de la tercera victoria de la temporada tras Hong Kong y México, ha empezado a cinco golpes de distancia, y con -4 en el día definitivo se ha quedado a dos golpes del -11 con el que Hatton ha triunfado.

El vasco, que ha estado en la pelea del Campeonato de la PGA, ha terminado en segunda posición en Valderrama.

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