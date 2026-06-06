Maddi Barona, Andrea Mendiguren y Nico Pérez salen vencedores en la Copa del Mundo de Kyokushin
Con motivo del 50 aniversario del club de karate local Yin Yang, la prueba de la Copa del Mundo de Kyokushin se ha celebrado en la capital alavesa. Por el polideportivo de Mendizorrotza han pasado 460 karatekas de 24 países. De las 10 finales disputadas, en tres han salido victoriosos los locales Maddi Barona, en la categoría sub-23 de menos de 65 kilos, Andrea Mendiguren, en la categoría senior de menos de 55 kilos, y Nico Pérez, en la categoría senior también de menos de 75 kilos.
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La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, conquistó en Roland Garros su primer título de Grand Slam, al imponerse a la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.
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