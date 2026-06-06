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Maddi Barona, Andrea Mendiguren y Nico Pérez salen vencedores en la Copa del Mundo de Kyokushin

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18:00 - 20:00
Los tres campeones. Fotos: EITB
Euskaraz irakurri: Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan
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KIROLAK EITB

Última actualización

Con motivo del 50 aniversario del club de karate local Yin Yang, la prueba de la Copa del Mundo de Kyokushin se ha celebrado en la capital alavesa. Por el polideportivo de Mendizorrotza han pasado 460 karatekas de 24 países. De las 10 finales disputadas, en tres han salido victoriosos los locales Maddi Barona, en la categoría sub-23 de menos de 65 kilos, Andrea Mendiguren, en la categoría senior de menos de 55 kilos, y Nico Pérez, en la categoría senior también de menos de 75 kilos.

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