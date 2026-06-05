Zverev no falla y jugará la final de Roland Garros ante Cobolli

El alemán Alexander Zverev se clasificó para su segunda final de Roland Garros, la cuarta en un Grand Slam, tras derrotar este viernes al checo Jakub Mensik por, 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 en 3 horas, y se encuentra a un paso de romper su maleficio en los 'grandes'.

Ante un rival de 20 años que nunca antes había superado los octavos de un Grand Slam y que en Roland Garros solo contaba con una victoria, pero que se ha ganado una fama de matagigantes, Zverev hizo un partido serio y sólido, sin dar opciones al checo, que no encontró el nivel que venía mostrando hasta ahora.

Su rival en la gran final será el italiano Flavio Cobolli, que ha logrado el pase directo por la retirada de su compatriota Matteo Arnaldi "debido a una enfermedad viral" que le ha dejado KO cuando apenas falta media hora para el inicio de la segunda semifinal.