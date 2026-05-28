Sinner Roland Garrosetik kanpo, bero kolpe bat jasan ondoren
Jannik Sinner italiarrak Juan Manuel Cerundolo argentinarraren aurka galdu du Roland Garroseko bigarren kanporaketan. Lehen bi setak irabazita eta hirugarrenean 5-1 zihoazenean, Sinnerrek bero kolpea jasan du eta erabakigarria izan da hori emaitzan. "Hirugarren setean zorabiatuta sentitu naiz eta botaka egin nahi nuen, baina ezin izan dut", adierazi du italiarrak.
Maxime Lucuren Bordelek bigarrenez jarraian irabazi du Txapeldunen Kopa, Bilbon
Bordelek nagusitasun handiz garaitu du Irlandako Leinster taldea (19-41). Maxime Lucu lapurtarra izan da finaleko jokalaririk onena. San Mamesek marka berria ezarri du, estadioan 52.327 ikusle bilduta.
Montpellierrek hirugarrenez irabazi du Challenge Kopa
59-26 irabazi dio Ulster Ipar Irlandako taldeari San Mamesen jokatutako finalean.
Frantziarrek eta irlandarrek Bilbo hartu dute, San Mamesen Europako txapeldun izateko itxaropenarekin
Frantziako eta Irlandako taldeen arteko lehia bikoitza izango da. Ostiral honetan (21:00), EPCR Challenge Cup Europako bigarren txapelketaren finala jokatuko dute Ulsterrek eta Montpellierrek. Larunbatean (15:45), Investec Champions Cup txapelketa nagusiko final handia izango da Bordeaux eta Leinster taldeen artean.
Rakel Mateok paratriatloia utziko du eta paraeskaladan arituko da, Los Angeles 2028 helburu izanik
“Fisikoki eta mentalki motibatuko ninduen erronka bat behar nuen”, adierazi du Mateok, eta aldaketa bere ibilbidearen bilakaera naturaltzat hartu du.
Egoitz Bijueska: “Pozik nago munduko txapelduna izateagatik, baina lasaitasuna sentitzen dut batez ere”
Egoitz Bijueska skaterrak urrezko domina lortu du, 15 urterekin, Brasilgo Munduko Txapelketan. Rankingean lehena da 95,83 punturekin, bigarrenez. Orain, hitzordu garrantzitsu batzuk ditu aurretik eta horiek gainditzea da bere helburua. (Bideoa gazteleraz)
Jon Rahm bigarren izan da Filadelfian; Aaron Rai, garaile
Orduan lehen postuan Alex Smalley estatubatuarra bi kolpera zuela hasi zuen PGA txapelketako azken jardunaldia barrikarrak. Azkenean, Smalleyrekin berdinduta bukatu zuen bigarren postua, Rai irabazlea hiru kolpera zuela.
Jon Rahm PGA txapelketa irabazteko aukerekin iritsi da azken jardunaldira
Barrikakoa lidergotik bi kolpera dago, igandeko azken jardunaldiaren faltan.
Jon Rahmek bat parraz azpitik egin du PGA Championshipeko lehenengo egunean
Denboraldiko bigarren txapelketa handian, aurreneko jardunaldian, euskal golf-jokalariak 69 kolpe behar izan ditu ibilbidea osatzeko; sailkapeneko lehen postuan dauden zazpi gizonek bi gutxiago baliatu dituzte, hiru parretik beherako txartela aurkeztu baitute.
Ines Allende eta Eneko Carretero, Euskal Herriko Boulder txapeldunak
Allendek nagusitasunez hartu zituen mendean Elur Arteaga eta Sara San Martin, eta Carreterok gauza bera egin zuen Andoni Esparta eta Mikel Linazisororekin. 150 eskalatzaile elkartu ziren igandean, Iruñeko Bihatz Eskalada Gunean.