Sinner Roland Garrosetik kanpo, bero kolpe bat jasan ondoren

Paris (France), 28/05/2026.- Jannik Sinner of Italy reacts to the heat during a break during his Men's 2nd round match against Juan Manuel Cerundolo of Argentina at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 28 May 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Italia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
Sinner, zorabiatuta. Irudia: EFE
KIROLAK EITB

Jannik Sinner italiarrak Juan Manuel Cerundolo argentinarraren aurka galdu du Roland Garroseko bigarren kanporaketan. Lehen bi setak irabazita eta hirugarrenean 5-1 zihoazenean, Sinnerrek bero kolpea jasan du eta erabakigarria izan da hori emaitzan. "Hirugarren setean zorabiatuta sentitu naiz eta botaka egin nahi nuen, baina ezin izan dut", adierazi du italiarrak.

Jannik Sinner Tenisa Roland Garros Txapelketa Kirol gehiago

