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Sinner, eliminado del Roland Garros tras sufrir un golpe de calor

Paris (France), 28/05/2026.- Jannik Sinner of Italy reacts to the heat during a break during his Men's 2nd round match against Juan Manuel Cerundolo of Argentina at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 28 May 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Italia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA
18:00 - 20:00
Sinner, aturdido. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Sinner Roland Garrosetik kanpo, bero kolpe bat jasan ondoren
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KIROLAK EITB

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El italiano Jannik Sinner, ha caído en la segunda ronda de Roland Garros contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sinner ha sufrido un golpe de calor tras haber ganado los dos primeros sets y cuando estaba 5-1 en el tercero, lo que ha sido determinante en el resultado. "En el tercer set me he sentido mareado y quería vomitar, pero no he podido", ha declarado el italiano.

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