Sinner, eliminado del Roland Garros tras sufrir un golpe de calor

El italiano Jannik Sinner, ha caído en la segunda ronda de Roland Garros contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sinner ha sufrido un golpe de calor tras haber ganado los dos primeros sets y cuando estaba 5-1 en el tercero, lo que ha sido determinante en el resultado. "En el tercer set me he sentido mareado y quería vomitar, pero no he podido", ha declarado el italiano.