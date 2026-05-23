El Unión Burdeos de Maxime Lucu revalida el título de la Champions Cup en Bilbao
El Unión Burdeos ha impuesto con gran autoridad al Leinster irlandés (19-41) en la final disputada en San Mamés, donde se ha batido el récord de asistencia. El jugador de Senpere Maxime Lucu ha sido elegido MVP.
El Unión Burdeos Bégles de Maxime Lucu (Senpere, 12 de enero de 1993) se ha proclamado campeón de la Champions Cup por segundo año consecutivo tras imponerse con más autoridad de la esperada a Leinster Rugby por 19-41, en la final que ha tenido lugar este sábado en el estadio de San Mamés, que de nuevo batió su récord de asistencia con 52.327 espectadores.
Pese a las bajas, Leinster presentó un equipo inicial muy potente en el que destacaba la presencia de la columna vertebral del ‘quince del trébol’, la selección irlandesa. Los de Leo Cullen arrancaron el partido como se esperaba, echando mano de su juego de delantera para percutir y tratar de hacer daño. Así, en el minuto 8, y tras una veintena fases, O’Brien lograba posar el oval para inaugurar el marcador.
Sin embargo, ese dominio no duró mucho. Unión Burdeos comenzó a desplegar su rugby expansivo y veloz, buscando desordenar el partido. Lo logró y sacó provecho de ello cada vez que se acercó a línea de marca. Uno tras otro, fueron llegando cinco ensayos del conjunto bordelés. El récord en una final de la Champions Cup. Burdeos se quedó también a un punto del récord de anotación (42).
Leinster, superado por completo en el primer acto, buscó la reacción tras el descanso, aprovechando la inferioridad del Burdeos tras la amarilla del lapurtarra Maxime Lucu en el primer minuto de la reanudación. Exhibiendo de nuevo su juego de delantera, Joe McCarthy esquivó en el aire el placaje rival para anotar y meter a los suyos en el partido.
No obstante, tras el retorno de Lucu del ‘sin bin’, los de Yannick Bru recuperaron el control del partido. El medio-melé de Senpere pasó un par de buenas patadas para mantener distancias en el marcador. Con 16 puntos en su haber y sin fallo al pie, Lucu fue elegido el MVP de la final.
Pese a verse superado, Leinster no le perdió la cara al partido y acabó jugando en campo contrario. Garry Ringrose hizo el tercer ensayo irlandés en otra larga y buena acción de delantera. Pero la fiesta llevaba ya varios minutos en marcha en el lado del Burdeos.
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