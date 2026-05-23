El Unión Burdeos de Maxime Lucu revalida el título de la Champions Cup en Bilbao

El Unión Burdeos Bégles de Maxime Lucu (Senpere, 12 de enero de 1993) se ha proclamado campeón de la Champions Cup por segundo año consecutivo tras imponerse con más autoridad de la esperada a Leinster Rugby por 19-41, en la final que ha tenido lugar este sábado en el estadio de San Mamés, que de nuevo batió su récord de asistencia con 52.327 espectadores.

Pese a las bajas, Leinster presentó un equipo inicial muy potente en el que destacaba la presencia de la columna vertebral del ‘quince del trébol’, la selección irlandesa. Los de Leo Cullen arrancaron el partido como se esperaba, echando mano de su juego de delantera para percutir y tratar de hacer daño. Así, en el minuto 8, y tras una veintena fases, O’Brien lograba posar el oval para inaugurar el marcador.

Sin embargo, ese dominio no duró mucho. Unión Burdeos comenzó a desplegar su rugby expansivo y veloz, buscando desordenar el partido. Lo logró y sacó provecho de ello cada vez que se acercó a línea de marca. Uno tras otro, fueron llegando cinco ensayos del conjunto bordelés. El récord en una final de la Champions Cup. Burdeos se quedó también a un punto del récord de anotación (42).