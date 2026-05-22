Union Bordeaux Begles y Leinster, en la Investec Champions Cup, y Ulster y Montpellier Herault, en la EPCR Challenge Cup, protagonizarán las finales de las dos principales competiciones europeas masculinas de clubes de rugby que se van a disputar hoy, viernes, y mañana, sábado, en el estadio San Mamés de Bilbao.

Este viernes 22 (21:00) se jugarán el título de la Challenge Cup, la segunda competición, los irlandeses del Ulster Rugby, que superaron en semifinales a Exeter Chiefs inglés (29-12), y el Montpellier Herault francés, que dejó en la cuneta al Dragons RFC galés (18-12).