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Galos e irlandeses toman Bilbao en busca del cetro continental en las finales de San Mamés

Se trata de un doble duelo franco-irlandés, ya que este viernes (21:00) se jugarán el título de la EPCR Challenge Cup, la segunda competición europea, Ulster y Montpellier. El sábado (15:45) será la gran final del gran torneo continental, la Investec Champions Cup. El Bordeaux, vigente campeón, repetirá final frente al Leinster.
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Ulster y Montpellier Herault, finalistas de la EPCR Challenge Cup. Fotos de archivo: Europa Press / montaje EITBKirolak

Euskaraz irakurri: Union Bordeaux Beglesek eta Leinsterrek errugbiko Investec Champions Cup jokatuko dute, eta Ulsterrek eta Montpellier Heraultek EPCR Challenge Cup Bilbon
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KIROLAK EITB

Última actualización

Union Bordeaux Begles y Leinster, en la Investec Champions Cup, y Ulster y Montpellier Herault, en la EPCR Challenge Cup, protagonizarán las finales de las dos principales competiciones europeas masculinas de clubes de rugby que se van a disputar hoy, viernes, y mañana, sábado, en el estadio San Mamés de Bilbao.

Este viernes 22 (21:00) se jugarán el título de la Challenge Cup, la segunda competición, los irlandeses del Ulster Rugby, que superaron en semifinales a Exeter Chiefs inglés (29-12), y el Montpellier Herault francés, que dejó en la cuneta al Dragons RFC galés (18-12).

El sábado 23 (15:45) será la gran final del gran torneo continental. El Union Bordeaux Begles, vigente campeón, derrotó en su semifinal al Bath inglés (38-26) y se ganó la opción de repetir título frente al Leinster irlandés, que fue el verdugo del Toulon galo (29-25).

El Leinster regresa así a San Mamés, escenario en el que ganó su último título europeo en 2018 tras derrotar al Racing 92.

La Champions Rugby Village, 'fan zone' oficial de acceso gratuito situada en la zona de la pérgola del Parque de Doña Casilda, contará con una pantalla gigante en la que se retransmitirán ambas finales.

Este espacio permanecerá abierto hoy y mañana en horario ininterrumpido de 11:00 a 01:00 horas, ofreciendo una programación gratuita de animación, música, actividades deportivas y culturales, así como la retransmisión de ambas finales en pantalla gigante.

La celebración de ambas finales provocará una serie de afecciones en el tráfico y el transporte público en Bilbao, principalmente en las zonas cercanas al estadio de San Mamés y el parque de Doña Casilda, lugar donde estará ubicada la 'fan zone' oficial del evento.

Bordeaux-Leinster y Ulster-Montpellier, las dos finales europeas de rugby en San Mamés
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