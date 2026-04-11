Rahmek ozta-ozta egin du aurrera Augustako Mastersean

Jose Maria Olazabal, bi aldiz txapeldun izandakoa, kanpoan geratu da. Rory McIlroy iazko txapeldunak, berriz, sendo jarraitzen du titulua berriro irabazteko bidean.

Augusta (United States), 10/04/2026.- Jon Rahm of Spain reacts after a shot from the fairway on Hole 2 in Round 2 of the 2026 Masters tournament in August, Georgia, USA, 10 April 2026. (España) EFE/EPA/CHRIS TORRES

Jon Rahm, Augustako Masterseko bigarren jardunaldian. Argazkia: EFE.

KIROLAK EITB

Jon Rahmek ozta-ozta egin du aurrera Augustako Masterseko bigarren jardunaldian, kortea gainditu ezinik geratzeko zorian egon ostean. Osteguneko jardunaldi kaskarrari aurre egin dio, bezperan 78 kolpekin amaitu ostean bere ibilbidea, zelaiko parretik gora 6 kolpe gehiago emanda, txapelketa honetan hamar aldiz parte hartu ostean inoizko txartelik txarrena aurkeztuta.

Bizkaitarrak 20 zulo behar izan ditu bigarren jardunaldian lehen birdiea egiteko, eguneko bigarren zuloan.

Jon Rahm

Ea parrera hurbiltzerik dudan. Hamar onenen artean sartzea posible ikusten dut

2023ko txapeldunak hasiera bikaina izan du, 2. eta 4. zuloetan birdieak eginda, baina 9. bogeya egin du eta hori garesti ordaindu du. Azkenik, 16. zuloan beste birdie bat lortu du, eta horrela parraren azpitik 2 kolpeko txartela aurkeztu du.

Bestalde, Jose Maria Olazabal 1994ko eta 1999ko txapeldunak ez du aurre egin, 79 kolpeko txartela (+7) aurkeztu baitu, guztira lehen bi jardunaldietan parretik gora 9 kolpe bilduta.

McIlroy, sendo lidergoan

Faboritoei dagokienez, Rory McIlroy iparrirlandarrak sendo jarraitzen du lehen postuan, parretik behera 12 kolpe bilduta.

Bi estatubatuar ditu 6 kolpera: Sam Burns eta Patrick Reed.

Shane Lowry irlandarra eta Justin Rose eta Tommy Fleetwood ingelesak daude gero, parretik behera 5 kolpe pilatuta biak, liderrarengandik 7 kolpera.

