Rahm supera el corte “in extremis" y sigue adelante en el Masters de Augusta

El de Barrika, campeón en 2023, arrancó con un inicio prometedor con birdies en los hoyos 2 y 4, pero en el noveno sufrió un bogey que pudo costarle muy caro. Finalmente, en el hoyo 16 sumó otro birdie para entregar una tarjeta de dos bajo par y salvar el corte.

En cambio, José María Olazabal, doble campeón en Augusta en 1994 y 1999, no logró superar el corte y se despidió del torneo tras entregar una tarjeta de 79 golpes (+7), para un acumulado de +9 al ecuador de la competición.

McIlroy, firme en el liderato

El norirlandés Rory McIlroy sigue con paso firme su defensa de la chaqueta verde y este viernes cerró la segunda jornada del Masters de Augusta (Estados Unidos) como líder en solitario con un acumulado de -12.

McIlroy se sitúa a seis golpes del estadounidense Sam Burns, con quien compartió el liderato en la primera jornada, así como del también estadounidense Patrick Reed, ambos con un -6.

Les siguen el irlandés Shane Lowry y los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood, que ahora quedan con un acumulado de -5, a siete golpes del líder.