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Rahm supera el corte “in extremis" y sigue adelante en el Masters de Augusta

José María Olazabal, dos veces ganador de la chaqueta verde, se quedó fuera, mientras que Rory McIlroy sigue firme en su camino como defensor del título.
Augusta (United States), 10/04/2026.- Jon Rahm of Spain reacts after a shot from the fairway on Hole 2 in Round 2 of the 2026 Masters tournament in August, Georgia, USA, 10 April 2026. (España) EFE/EPA/CHRIS TORRES
Jon Rahm, durante la segunda jornada del Masters de Augusta. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Rahmek in extremis gainditu du eta aurrera egin du Augustako Mastersean
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KIROLAK EITB

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Jon Rahm superó el corte, con un acumulado de +4, justo al límite. El bizkaino se rehízo del arranque desastroso del jueves, en el que firmó una tarjeta de 78 golpes (+6), la peor ronda en sus diez participaciones en Augusta.

Rahm tuvo que recorrer veinte hoyos para firmar este viernes su primer birdie del torneo, en el segundo hoyo de la jornada.

Jon Rahm

A ver si me acerco al par y hago una vuelta abajo el domingo. Un top diez es asequible.

El de Barrika, campeón en 2023, arrancó con un inicio prometedor con birdies en los hoyos 2 y 4, pero en el noveno sufrió un bogey que pudo costarle muy caro. Finalmente, en el hoyo 16 sumó otro birdie para entregar una tarjeta de dos bajo par y salvar el corte.

En cambio, José María Olazabal, doble campeón en Augusta en 1994 y 1999, no logró superar el corte y se despidió del torneo tras entregar una tarjeta de 79 golpes (+7), para un acumulado de +9 al ecuador de la competición.

McIlroy, firme en el liderato

El norirlandés Rory McIlroy sigue con paso firme su defensa de la chaqueta verde y este viernes cerró la segunda jornada del Masters de Augusta (Estados Unidos) como líder en solitario con un acumulado de -12.

McIlroy se sitúa a seis golpes del estadounidense Sam Burns, con quien compartió el liderato en la primera jornada, así como del también estadounidense Patrick Reed, ambos con un -6.

Les siguen el irlandés Shane Lowry y los ingleses Justin Rose y Tommy Fleetwood, que ahora quedan con un acumulado de -5, a siete golpes del líder.

Rahm busca su segunda chaqueta verde, McIlroy revalidarla y Scheffler hacer historia en el Masters de Augusta
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