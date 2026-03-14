Jon Fernandezek Europako Pisu Superarineko gerrikoari eutsi dio

18:00 - 20:00
Jon Fernandez. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Jon Fernandez boxeolariak Somay Bilal garaitu du, puntuetara, Europako Pisu Superarineko gerrikoa jokoan zegoen borrokan. Txapeldunaren nagusitasuna nabaria izan da, eta aurkariak lehia zuzena saihestu nahi izan du aukerarik gabe ikusi denean. Bukatzean, Jon Fernandezek bere gerrikoa mantendu du.

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
