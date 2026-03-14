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Jon Fernández mantiene el cinturón europeo de Peso Superligero

Jon Fernandez
18:00 - 20:00
Jon Fernández. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Jon Fernandezek Europako Pisu Superarineko gerrikoari eutsi dio
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EITB

Última actualización

El boxeador Jon Fernández ha vencido, a puntos, a Somay Bilal en la pelea en la que se jugaba el cinturón de Peso Superligero europeo. El dominio del campeón ha sido evidente y su rival ha querido evitar el duelo directo cuando se le ha visto sin opciones. Al acabar, Jon Fernández ha mantenido su cinturón.

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