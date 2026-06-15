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Egoitz Bijueskak brontzezko domina irabazi du Ostiako skateboarding Munduko Kopan

2028an Los Angelesen izango diren Olinpiar Jokoetarako bidean, World Skateko munduko zirkuituko lehen proba puntuagarria jokatu dute, asteburuan, eta Basque Teameko skaterrak hirugarren postua eskuratu du. Gainera, emakumezkoen finalean, Naia Lasok, Basque Teamekoa bera ere, zazpigarren tokia erdietsi du.

Egoitz Bijueska
Egoitz Bijueska, artxiboko irudian. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Egoitz Bijueska Basque Teameko skaterrak brontzezko domina irabazi du 2026ko Ostiako skateboarding Munduko Kopan, Erroman, Italian, igandean. 2028an Los Angelesen izango diren Olinpiar Jokoetarako bidean, World Skateko munduko zirkuituko lehen proba puntuagarria jokatu dute, asteburuan, eta Bijueskak hirugarren postua eskuratu du. Gainera, emakumezkoen finalean, Naia Lasok, Basque Teamekoa bera ere, zazpigarren tokia erdietsi du.

Hala, gizonezkoen proban, Bijueska final-laurdenetan hasi zen lehiatzen, eta modu bikainean lortu zuen finalerdietarako sailkatzea, 90.34 eta 90.67 puntu eskuratuta. Finalaren atarikoan, 15 urteko bilbotarrak 92.18, 66.05 eta 93.45 erdietsi zituen, eta, ondorioz, Issei Sakurai japoniarrak soilik egin zuen Bijueskak baino hobeto. 

Igandean, finalean, Bijueskak 89.47 izan du aurreneko txandan; eta 92.41, bigarrenean. Horrenbestez, Golden Round izeneko txandarako sailkatu da, alegia, onenen txandarako. Bertan, 93.00 lortuta, euskal skaterrak eutsi egin dio, eta brontzezko domina lortu du. Sakuraik irabazi du proba, 94.00 eskuratuta, eta Tom Schaar estatubatuarra, 93.15 bereganatuta, bigarren izan da.

Emakumezkoen probari dagokionez, Naia Laso zortzi onenak lehiatzen diren finalerako sailkatu zen, final laurdenetan eta finalerdian zazpigarren tokia eskuratuta. Finalean, bermeotarrak ezin izan du Golden Round txandarako sailkatzea erdietsi, eta, azkenik, zazpigarren sailkatu da; hortaz, beste behin ere, erakutsi du munduko onenen parean dabilela. 

Gadea Mojak ezin izan zuen sailkatze txandan aurrera egin, eta Peio Gonzalezek eta Alain Kortabitartek final-laurdenak jokatu zituzten; hiru horiek izan dira euskal ordezkari Ostiako Munduko Kopan, asteburuan. 

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