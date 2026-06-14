Piraguismoa
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Higinio Rivero, Europako txapeldunorde esprint eta parakanoe modalitateetan

Bizkaiko piraguistak maila bikaina eman du Portugalen, Montemor-o-Velhon jokatutako Europako Piraguismo Txapelketan, esprint eta parakanoe modalitateetan, VL2-200 metroko proban bere marka pertsonalik onena eginez eta urrezko dominatik hamarren batera bakarrik geratuta.

HIginio Rivero
Higinio Rivero. Argazkia: @BATbasqueteam
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Higinio Rivero gero eta maila hobea ematen ari da. Aurten Milanen eta Cortina d’Ampezzon jokatutako Neguko Jokoetan iraupen-eskiko eta biatloiko probetan parte hartu ostean, piraguismora itzuli da, maila gorenean lehiatzen jarraitzeko, bi urte barru Los Angelesen jokatuko diren Udako Jokoetarako sailkatzeko asmoz.

Montemor-o-Velho (Portugal) herrian jokatutako Europako Txapelketan, esprint eta parakanoe modalitateetan aritu da, eta orain arte inoiz lortu duen marka onena lortu du. VL2-200 kategorian, finalera sailkatzeko proban, 51,967 segundoko marka egin du, bere txandako bigarren markarik onena, Roman Serebriakov errusiarrak baino 45 milaren gehiago erabilita ibilbidea osatzeko. Horrek A finalera zuzenean sailkatzeko aukera eman dio.

Finalean, bizkaitarrak distira egin du berriro. Urrea ehunen batengatik erabaki da Higinio Rivero eta Norberto  Mourao portugesaren arteko lehian, ia batera helmugaratu baitira, 52,242 eta 52,342 segundoko markak eginda. Brontzea Roman Serebriakok eskuratu du, 52,832 segundoko denborarekin.

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