Jokin Garciak Europako Zilarrezko Txapelketa bereganatu du Gianluca Ceglia garaituta

BILBAO, 14/03/2026.- El pugil Jokin García tras proclamarse campeón de la EBU Silver del peso ligero al derrotar a Gianluca Ceglia en el combate celebrado este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes La Casilla de Bilbao. EFE / Luis Tejido.
Jokin Garcia boxeolari bilbotarra Europako Zilarrezko txapelduna da Gianluca Ceglia puntuetara garaitu ostean. Italiarra beteranoa izan arren, Jokinek hasieratik agindu du eta, begi azpian zauri txiki bat jasan arren, garaipenarekin atera da.

