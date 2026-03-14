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Jokin García se hace con el Campeonato de Europa Silver tras vencer a Gianluca Ceglia

BILBAO, 14/03/2026.- El pugil Jokin García tras proclamarse campeón de la EBU Silver del peso ligero al derrotar a Gianluca Ceglia en el combate celebrado este sábado en el Pabellón Municipal de Deportes La Casilla de Bilbao. EFE / Luis Tejido.
18:00 - 20:00

Jokin García. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Jokin Garciak Europako Zilarrezko Txapelketa bereganatu du Gianluca Ceglia garaituta
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EITB

Última actualización

El púgil bilbaíno Jokin García se ha proclamado campeón de Europa Silver tras derrotar a puntos a Gianluca Ceglia. Pese a que el italiano es un veterano, Jokin ha mandado desde el principio y, pese a sufrir una pequeña herida bajo un ojo, ha salido con victoria

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