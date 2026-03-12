BOXEOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Boxeoak distira egingo du larunbatean, Bilboko Casillan

18:00 - 20:00
Jon Fernandez. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Jonferrek Europako super arineko titulua defendatuko du Somay Bilialen aurka. Jokin Garciak pisu arineko espainiako txapeldunak, Europako Absolutuan lehiatzeko aukera izango du Gianluga Cegliaren aurka irabaziz gero. Azkenik, Oier Ibarretxe estreinakoz arituko da profesionaletan.

Boxeoa Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X