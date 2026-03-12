BOXEO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El boxeo brillará el sábado en La Casilla de Bilbao

18:00 - 20:00
Jon Fernández. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Boxeoak distira egingo du larunbatean, Bilboko Casillan
author image

EITB

Última actualización

Jon Fernández defenderá el cinturón europeo enfrentándose al campeón de Países Bajos Somay Bilial. Jokin García, Campeón de España de peso ligero, peleara en categoría de plata frente al italiano Gianluca Ceglia. Además, Oier Ibarretxe se medirá ante Marwan Nmili en su debut en profesionales. 

Boxeo Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X