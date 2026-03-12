El boxeo brillará el sábado en La Casilla de Bilbao

El golfista británico Justin Rose, número cinco del ranking mundial, ha pedido a Jon Rahm que pague las multas que le ha impuesto el DP World Tour, el circuito europeo, por su pertenencia al LIV, la liga saudí, con el fin de que pueda participar en la próxima Ryder Cup, al asegurar que esta competición "es más que una cuestión de dinero".