Justin Rosek DP World Tourrean dauzkan zorrak ordaintzea eskatu dio Jon Rahmi: “Ryder Kopa dirua baino gehiago da”

Justin Rose golf jokalari britainiarrak, munduko sailkapeneko bosgarrena bera, DP World Tourrek ezarritako zorrak ordaintzea eskatu dio Jon Rahmi, hurrengo Ryder Kopan jokatu ahal izateko helburuarekin; txapelketa hori “diru kontua baino gehiago da”, ziurtatu du.

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Rosek LIVeko beste zortzi jokalariek itxitako akordioa onartzera dei egin dio Jon Rahmeri. Akordio honek bi zirkuitoetan beraien txartela uztartzea ahalbidetzen die, europarrean txapelketa gehiago jokatzearen truke.

 “Zortzik lortu zuten, eta Jonek ez. Hau da, proposatutako akordioak zentzua zeukala aurrekari sendo bat dago… Baina, aldi berean, Jonek bere zorrak ordaintzea eta Ryder Kopan parte hartzea gustatuko litzaidake. Ryder Kopan egotea diru kontu bat baino gehiago da”, baieztatu du jokalari britaniarrak.

Bere iritziz, “agian arrazoia dauka” Rahmek, DP World Tourrak gehiegizko txapelketa gehigarrietan (sei) parte hartzera behartzen duela esaterakoan, eta beraz, “berak beharrezkoa izaterakoan, Tourrari laguntzeko ahal duen onena eginen duen erdibideko puntu batera” ailegatzera gomendagarria dela uste du.

