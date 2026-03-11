GOLF
Justin Rose pide a Jon Rahm pagar sus multas al DP World Tour: "La Ryder Cup es más que dinero"

El golfista británico Justin Rose, número cinco del ranking mundial, ha pedido a Jon Rahm que pague las multas que le ha impuesto el DP World Tour, el circuito europeo, por su pertenencia al LIV, la liga saudí, con el fin de que pueda participar en la próxima Ryder Cup, al asegurar que esta competición "es más que una cuestión de dinero".
Rose ha emplazado a Rahm a aceptar el acuerdo sellado por otros ocho jugadores del LIV, que les permite compaginar su tarjeta en ambos circuitos a cambio de jugar más torneos en el europeo.

"Ocho lo lograron, y Jon no. O sea, hay un precedente bastante sólido de que el acuerdo que proponían no era descabellado... Pero, al mismo tiempo, me gustaría que Jon pagara sus multas y participara en la Ryder Cup. Estar en la Ryder Cup es más que una cuestión de dinero", ha afirmado el jugador británico.


A su juicio, Rahm "quizá tenga razón" en su queja de que el DP World Tour pretenda obligarlo a participar en demasiados torneos adicionales (seis), por lo que cree que lo aconsejable sería alcanzar "un punto intermedio, en el que él haría lo mejor que pudiera para apoyar el Tour cuando fuera necesario".

