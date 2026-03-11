SURFA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

2026ko Carmen Adarraga Saria, Marian Azpirozentzat

18:00 - 20:00
Marian Azpiroz Carmen Adarraga Saria jasotzen. Irudia: EiTB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Marian Azpirozek jaso du 2026ko Carmen Adarraga Saria surfean izan duen ibilbide oparoarengatik. Pukas marka ezagunaren sortzaileetako bat izateaz gain, 70. Hamarkadan surfaren profesionalizazioan lan handia egindakoa da.

Surfa Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X