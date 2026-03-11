SURF
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El premio Carmen Adarraga 2026, para Marian Azpiroz

18:00 - 20:00
Marian Azpiroz recogiendo el Premio Carmen Adarraga. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: 2026ko Carmen Adarraga Saria, Marian Azpirozentzat
author image

EITB

Última actualización

Marian Azpiroz ha recibido el Premio Carmen Adarraga 2026 por su prolífica trayectoria en el surf. Además de ser una de las fundadoras de la conocida marca Pukas, en la década de los 70 trabajó muy duro en la profesionalización del surf.

Surf Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X