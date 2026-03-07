LIV Hong Kong
Jon Rahm lider jarri da Hong Kongen, Detry eta Varner III.arekin berdinduta

Barrikako golf jokalaria lider jarri da Hong Kongeko txapelketan, Thomas Detry belgikarrarekin eta Harold Varner III.arekin berdinduta, 65 kolpeko txartela aurkeztu eta joko maila bikaina erakutsi ondoren.

Jon Rahm. Argazkia: EFE

Barrikako lehoiak lehen postutik bi kolpera hasi du hirugarren jardunaldia, eta lehen zuloan bogey bat egin eta gero, lehen postura iristeko bere kolpe onenak eman ditu ibilbide osoan zehar. Guztira 7 birdie eta 10. zuloan bigarren bogey bat eginda, Rahmek lehen postuan amaitu du jardunaldia, 2024ko irailetik bere lehen banakako titulua lortzeko prest.

Thomas Detry belgikarrak indartsu ekin dio ibilbideari, lehen sei zuloetan 4 birdie eginez, baina erritmoa jaitsi du gero, lehen postua Rahm eta Varner III.arekin partekatuz. Harold William Varner III.a ere bikain aritu da, 7 birdie egin baititu.

Lehen bi jardunaldietan liderra izan den Carlos Ortizek, berriz, ez du bere egun onena izan, parretik behera kolpe bakarreko txartela aurkeztuta (15 kolpe parretik behera guztira) lehiakideek aurrea hartu baitiote. 

