Jon Rahm asalta el liderato en Hong Kong empatado con Detry y Varner III

El golfista de Barrika lidera el torneo de Hong Kong empatado con el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III, tras firmar una tarjeta de 65 golpes y demostrar que mantiene un excelente nivel de juego.

Jon Rahm Foto: EFE Archivo
Euskaraz irakurri: Jon Rahmek lidergoa eskuratu du Hong Kongen Detry eta Varner III .arekin berdinduta
El “León de Barrika” afrontaba la tercera ronda a dos golpes de la cabeza y, pese a comenzar con un ‘bogey’ en el primer hoyo, ha desplegado su mejor repertorio de golpes para ascender hasta la cima. Con un total de siete ‘birdies’ y solo un segundo ‘bogey’ en el hoyo 10, Rahm ha terminado la jornada en una posición privilegiada, listo para luchar por su primer título individual desde septiembre de 2024.

El belga Thomas Detry, de 33 años y número 70 del mundo, ha comenzado la ronda con fuerza, sumando cuatro ‘birdies’ en los seis primeros hoyos, pero ha bajado el ritmo posteriormente, compartiendo finalmente la cabeza con Rahm y Varner III.

Precisamente, Harold Varner III ha brillado con siete ‘birdies’, al igual que su compatriota Thomas Pieters, que ha firmado nueve golpes bajo el par gracias a siete ‘birdies’ y un ‘eagle’, escalando hasta la quinta posición.

El líder tras las dos primeras jornadas, Carlos Ortiz, no ha tenido su mejor día y solo ha firmado un golpe bajo el par, quedando con -15 y cediendo el mando a sus competidores. 

