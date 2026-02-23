Aurkezpena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Oier Ibarretxe boxeolariak debut profesionala egingo du martxoaren 14an

Oier Ibarretxe boxeolaria
18:00 - 20:00
Oier Ibarretxe, gaurko aurkezpenean
author image

EITB

Azken eguneratzea

Basque Teameko Oier Ibarretxe boxeolariak debuta egingo du profesional gisa, datorren martxoaren 14an, Casilla pabiloian. Hori dela eta, Galdakaoko kirolariak prentsaurrekoa egin du San Mamesen, xehetasunak emateko. Jon Fernandez izango da kartelburua, Somay Bilalen aurkako borrokan. Horiez gain, Jokin Garcia eta Gianluca Ceglia ere Bilbon izango dira; Ibarretxek, berriz, Bassam Laaoula izango du aurkari debutean.

Boxeoa Basque Team Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X