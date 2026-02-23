Oier Ibarretxe boxeolariak debut profesionala egingo du martxoaren 14an
Basque Teameko Oier Ibarretxe boxeolariak debuta egingo du profesional gisa, datorren martxoaren 14an, Casilla pabiloian. Hori dela eta, Galdakaoko kirolariak prentsaurrekoa egin du San Mamesen, xehetasunak emateko. Jon Fernandez izango da kartelburua, Somay Bilalen aurkako borrokan. Horiez gain, Jokin Garcia eta Gianluca Ceglia ere Bilbon izango dira; Ibarretxek, berriz, Bassam Laaoula izango du aurkari debutean.
Zure interesekoa izan daiteke
MotoGPk lehen hiri-lasterketa egingo du 2027an, Adelaiden
Datorren urtetik aurrera, Australiako Sari Nagusia Adelaiden egingo da, ez Phillip Islanden. Lasterketa horrela egiteko akordioa gutxienez 2032ra arte egonen da indarrean.
Arrieta Rodriguez donostiarra 33. sailkatu da bere debut olinpikoan
Gipuzkoarrak 01:46.83ko marka egin du, bi jaitsierak pilatuta, Mikaela Shiffrin txapeldun olinpikoa (01:39.10) 00:07.73ra duela. Camille Rast suitzarrak (01:40.60) eta Anna Swenn Larsson suediarrak (01:40.81) osatu dute podiuma.
Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua, eta bi urterik behin lasterketak hartuko ditu
1 Formulak 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako dauzka lasterketak aurreikusita Bartzelonan, Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko duen egutegian.
Klaebok historia egin du Neguko Jokoetan, bederatzigarren urre olinpikoa eskuratuta
29 urteko norvegiarra orain arte urrezko domina gehien lortu dituen kirolaria da, Bjorn Daehlieri, Marit Bjorgeni eta Ole Einar Bjornersi aurrea hartu baitie.
Anthony Kimek irabazi du Adelaideko LIV Golf txapelketa, ezustean, eta Jon Rahm bigarren sailkatu da
Golf jokalari estatubatuarra hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo. Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Rahm eta Bryson DeChambeau menderatu ditu, hirugarren egunaren amaieran bi horiek lehen postuan izan arren, Kim atzetik segika 5 kolpera zutela.
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan
7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.